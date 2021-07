Bonus tv, Mise: il ministro Giorgetti ha firmato il decreto attuativo (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che rende operativo il Bonus rottamazione Tv, che sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. La nuova tecnologia – si legge in una nota del Ministero – consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. L’agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che si può ottenere ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Ildello Sviluppo economico, Giancarlo, hailche rende operativo ilrottamazione Tv, che sostiene i cittadini nell’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. La nuova tecnologia – si legge in una nota del Ministero – consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. L’agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che si può ottenere ...

gplanet_news : Bonus TV approvato, il ministro #GiancarloGiorgetti ha firmato il decreto, come ottenerlo e a chi spetta… - consumatorirt : RT @MISE_GOV: #bonusRottamazioneTV, ministro Giorgetti firma decreto attuativo. Dopo registrazione in @CorteContiPress e pubblicazione in G… - il_mio_giornale : Bonus rottamazione tv al via: tutto quello che c’è da sapere - digitalsat_it : Ministro #Giorgetti firma decreto attuativo su bonus rottamazione #Tv - MDVTax : RT @MISE_GOV: #bonusRottamazioneTV, ministro Giorgetti firma decreto attuativo. Dopo registrazione in @CorteContiPress e pubblicazione in G… -