Bonus tv da 100 euro senza Isee: come funziona e come richiederlo. Giorgetti firma il decreto (Di giovedì 8 luglio 2021) Bonus Tv : il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che "attiva" la norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo (compatibile con i nuovi ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 luglio 2021)Tv : il ministro dello Sviluppo Giancarloha infattito ilche "attiva" la norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo (compatibile con i nuovi ...

Advertising

CottarelliCPI : Faccio un tweet impopolare. Oggi parte il bonus da 100 euro per il televisore. Per tutti. Finisce il cashback e com… - fattoquotidiano : Tv, pronto il bonus da 100 euro (per tutti) per “rottamare” gli apparecchi comprati prima del dicembre 2018 - FilBarbera : Il miglior uso del bonus tv da 100 euro? Buttare la vecchia tv e non prenderne una nuova. Più radio, poi libri, p… - KCarnasciali : RT @CottarelliCPI: Faccio un tweet impopolare. Oggi parte il bonus da 100 euro per il televisore. Per tutti. Finisce il cashback e comincia… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Bonus tv al via, Giorgetti firma il decreto: 100 euro per comprare un nuovo apparecchio #economia… -