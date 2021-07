Bonus rottamazione tv 2021: come ottenere 100 euro di sconto (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto attuativo per il Bonus rottamazione tv . Dopo la registrazione in Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà possibile ottenere lo sconto del 20% del prezzo, fino a un massimo di 100 euro, rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 . Il Bonus rottamazione Tv ha l'... Leggi su theitaliantimes (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto attuativo per iltv . Dopo la registrazione in Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà possibilelodel 20% del prezzo, fino a un massimo di 100, rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 . IlTv ha l'...

Advertising

TheItalianTimes : ?? BONUS TV DA 100 EURO #Bonus #rottamazione #tv 2021: il #ministro #Giorgetti ha firmato il #decreto attuativo che… - UnimpresaChieti : RT @PMI_it: Bonus rottamazione Tv: sconto fino a 100 euro per tutti: Parte il nuovo bonus rottamazione Tv: sconto del 20% per chi paga il c… - infoiteconomia : Bonus rottamazione tv 2021-2022 - infoiteconomia : Bonus TV 2021 e rottamazione, come funziona - - infoiteconomia : Bonus Rottamazione TV 2021: Sconto fino a 100 euro per i nuovi TV -