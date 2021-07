Bollettino Covid oggi, giovedì 8 luglio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ stato pubblicato il Bollettino relativo all’emergenza coronavirus di giovedì 8 luglio. Nuova giornata di raccolta dati sul territorio italiano, con i numeri aggiornati a oggi pubblicati, con focus regione per regione. Nel dettaglio, oggi si registrano 1.394 nuovi contagi, 13 morti, 1.749 guariti, 86.371 tamponi molecolari, 180 (0) ricoverati in terapia intensiva, 1.197 (-37) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -371 gli attualmente positivi per un totale di 41.469. IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) E’ stato pubblicato ilrelativo all’emergenza coronavirus di. Nuova giornata di raccolta dati sul territorio italiano, con i numeri aggiornati apubblicati, con focusper. Nel dettaglio,si registrano 1.394 nuovi, 13, 1.749, 86.371 tamponi molecolari, 180 (0) ricoverati in terapia intensiva, 1.197 (-37) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -371 gli attualmente positivi per un totale di 41.469. IL ...

Advertising

andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 8 luglio | Sky TG24 - napolista : Quasi settemila tamponi processati, il tasso è al 2,3%. Un solo decesso negli ultimi due giorni, calano i ricoveri - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, dell'#8luglio #Coronavirus #COVID19 - occhio_notizie : Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 luglio: 1.394 nuovi casi su tamponi e altri 13 morti - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, dell'#8luglio #Coronavirus #COVID19 -