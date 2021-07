(Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 1.394 i nuovida Coronavirus secondo ildel ministero della Salute di oggi, 8. Dalla tabella risultano altri 13. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 174.852 tamponi con un indice di positività allo 0,79%. Da ieri 1.749 guariti, 4.097.905 da inizio pandemia. Sono 180 i ricoverati in terapia intensiva, numero invariato da ieri. Lache ha coinvolto 50milaProprio oggi unodà nuove speranze nella lotta al. Tremilacinquecento scienziati coinvolti, Milano in prima linea. Quasi 50mila ...

Advertising

ZPeppem : RT @globalistIT: - zazoomblog : Covid oggi Fvg 19 contagi: bollettino 8 luglio 2021 - #Covid #contagi: #bollettino #luglio - SecolodItalia1 : Bollettino Covid 8 luglio: 1394 contagi, 13 morti. Lo studio: “Pazienti a rischio prevedibili dal Dna”… - lvoir : RT @soniabetz1: La situazione #Covid di 1 anno fa, non c'era il vaccino giusto ? Cosa è cambiato con la campagna vaccinale ?? P.S. il bolle… - Simo07827689 : RT @soniabetz1: La situazione #Covid di 1 anno fa, non c'era il vaccino giusto ? Cosa è cambiato con la campagna vaccinale ?? P.S. il bolle… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Un altro dato emerso dallo studio è che la variante Delta è 4 volte meno sensibile, rispetto alla Alfa, agli anticorpi presenti nel sangue di persone guarite dalfino a 12 mesi dopo l'infezione.In Italia, secondo ildell'8 luglio, nell'ultimo giorno sono stati 1.394 i nuovi casi di coronavirus, su 174.852 tamponi (ieri 1.010 casi su 177.977 test). Il tasso di positività sale allo ...GENOVA - La Liguria non vuole rallentare per quanto riguarda la campagna vaccinale. Stasera l'open night dalle 20 alle 24 nei cinque principali hub della Liguria: a Genova, Imperia, Savona, Chiavari e ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 174.852 tamponi e individuati 1.394 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 41.469, 371 in ...