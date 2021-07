BMW Serie 2 Coupé - Lunga vita alla trazione posteriore - VIDEO

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il look stacca nettamente col passato, ma l'anima è quella di sempre., motori turbo (benzina e diesel) a quattro e sei cilindri e un setup orientato al piacere di guida: la BMW2 è tornata più in forma che mai. La due porte bavarese promette un bilanciamento dei pesi quasi perfetto, dimensioni da segmento C "alto" (è457 cm) e tutti gli ultimi ritrovati tecnologici, dplancia digitale con doppio schermo, agli Adas, fino all'assistente vocale Alexa. Arriverà sul mercatofine di quest'anno, ma già nella prima metà del 2022 la gamma si amplierà con ...

Advertising

motori_news : Nuova BMW Serie 2 Coupè 2021: prezzi ufficiali e configuratore online - gponedotcom : BMW Serie 2 Coupé 2022: continua il discusso nuovo corso del design dell'Elica: BMW continua a credere nella Serie… - MaurizioMurgia : Presentata la nuova serie 2 coupé di BMW. Un'auto tutta nuova seppure fedele allo spirito innovativo che l'ha resa… - evyna : BMW serie 2 Coupé, il punto di svolta… sportivo - solomotori : Bmw Serie 2 Coupé, nuova voce alle compatte supersportive -

Ultime Notizie dalla rete : BMW Serie

...tra le derivate di. Se Yamaha e Kawasaki si giocano il titolo iridato grazie ai fenomeni Razgatlioglu e Rea, la Casa di Tokyo annaspa in un tunnel che non sembra trovare fine. SBK: grande...Una passeggiata perR18! La maxi cruiser bavarese, infatti, si presenta già dicon una potenza in linea con quanto detto, perché la R18 è equipaggiata con motore che eroga una potenza di 67 ...BMW Serie 2 Coupè, listino prezzi per l'Italia e link al configuratore online per creare ad hoc la propria versione ...Test Drive Unlimited Solar Crown sarà il prossimo gioco di guida della serie Test Drive, in uscita dopo dieci anni ... una Mercedes AMG G63, una BMW i8 e una Lamborghini Huracan Performante. Test ...