Black Widow, la nuova fase del Marvel Cinematic Universe comincia con un racconto sull’emancipazione femminile (Di giovedì 8 luglio 2021) La prima notizia è che Black Widow in Italia, nel primo giorno di uscita in circa 650 sale ha sfiorato, dati Cinetel, i 600mila euro al botteghino, un record per questa fase post(?) pandemica e un buon viatico per l’avvenire del cinema in sala. Questo sebbene dal 9 luglio, il film sia disponibile su Disney+, con accesso Vip a 21,99 euro. Intanto gli analisti americani, dove il film uscirà contemporaneamente al rilascio su piattaforma, parlano di un probabile incasso nel primo weekend da 80 milioni di dollari, che batterebbe i 70 di F9, l’ultima avventura della serie Fast and Furious che nel frattempo globalmente ha superato i 500 milioni. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) La prima notizia è chein Italia, nel primo giorno di uscita in circa 650 sale ha sfiorato, dati Cinetel, i 600mila euro al botteghino, un record per questapost(?) pandemica e un buon viatico per l’avvenire del cinema in sala. Questo sebbene dal 9 luglio, il film sia disponibile su Disney+, con accesso Vip a 21,99 euro. Intanto gli analisti americani, dove il film uscirà contemporaneamente al rilascio su piattaforma, parlano di un probabile incasso nel primo weekend da 80 milioni di dollari, che batterebbe i 70 di F9, l’ultima avventura della serie Fast and Furious che nel frattempo globalmente ha superato i 500 milioni. ...

grangerxstark : indovinate chi non potrà andare a vedere nemmeno Black Widow al cinema perché è positiva? - mqrvltps : comunque la scena post credit di black widow mi ha letteralmente distrutta?? - soletmebewrong : @comforthar sii ho visto tutti i film, stasera vado a vedere anche io black widow - ImplyingCrying : i miei genitori non mi vogliono portare a vedere black widow il mio odio per loro aumenta sempre di più - LEVSKN0T : voglio vedere black widow ma non ho visto gli altri film -