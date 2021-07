Black Widow: esordio da quasi 600.000 euro per il cinecomic Marvel ed è subito record (Di giovedì 8 luglio 2021) esordio da quasi 600.000 euro per Black Widow, al primo giorno di uscita il cinecomic Marvel segna la miglior apertura da aprile, quando i cinema italiani sono stati riaperti. Gli incassi di Black Widow sfiorano i 600 euro dopo solo un giorno dall'uscita del film Marvel ridando ossigeno al box office italiano e segnano il primo vero record dopo le riaperture di aprile. Nel primo giorno di uscita nelle sale, Black Widow incassa 591.027 euro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021)da600.000per, al primo giorno di uscita ilsegna la miglior apertura da aprile, quando i cinema italiani sono stati riaperti. Gli incassi disfiorano i 600dopo solo un giorno dall'uscita del filmridando ossigeno al box office italiano e segnano il primo verodopo le riaperture di aprile. Nel primo giorno di uscita nelle sale,incassa 591.027...

