Biden: via dall'Afghanistan il 31 agosto, finisce la più lunga guerra americana (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidente americano Joe Biden annuncia che la missione militare degli Stati Uniti in Afghanistan si concluderà il 31 agosto, dopo quasi 20 anni. 'Stiamo mettendo fine alla più lunga guerra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidente americano Joeannuncia che la missione militare degli Stati Uniti insi concluderà il 31, dopo quasi 20 anni. 'Stiamo mettendo fine alla più...

Advertising

la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Biden: via dall'Afghanistan il 31 agosto, finisce la più lunga guerra americana #JOEBIDEN - P1Bliss : RT @MediasetTgcom24: Biden: via dall'Afghanistan il 31 agosto, finisce la più lunga guerra americana #JOEBIDEN - MediasetTgcom24 : Biden: via dall'Afghanistan il 31 agosto, finisce la più lunga guerra americana #JOEBIDEN - mariana80024548 : BIDEN: ANDREMO CASA PER CASA PER VACCINARE I NO VAX! PERCHE' NON LO PUO'... - AmeGaspa : Da Wilmington alla Casa Bianca: #JoeBiden, la vita e la politica -