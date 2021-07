Berrettini per scrivere la storia: battere Hurkacz per accedere alla finale (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la storica vittoria contro Auger - Aliassime per 3 a 1 (6/3 - 5/7 - 7/5 - 6/3) sul campo 1 di Wimbledon, domani Matteo Berrettini affronterà per un posto in finale il polacco Hubert Hurkacz. Per ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la storica vittoria contro Auger - Aliassime per 3 a 1 (6/3 - 5/7 - 7/5 - 6/3) sul campo 1 di Wimbledon, domani Matteoaffronterà per un posto inil polacco Hubert. Per ...

matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - sportmediaset : ++ULTIM'ORA++ #Berrettini nella storia???? L'italiano raggiunge le semifinali di Wimbledon. É il secondo italiano di… - Eurosport_IT : Che giorni per gli azzurri a Londra! ?????? ?? ?? 06/07/21 - Italia in finale a Euro 2020 ?? ?? 07/07/21 - Berrettini… - sportli26181512 : Berrettini-Hurkacz, il programma delle semifinali a Wimbledon: Matteo Berrettini sfida Hubert Hurkacz per un posto… - Carmeli33392291 : RT @GiorgiaMeloni: Grande Matteo #Berrettini che raggiunge le semifinali di #Wimbledon! È un risultato storico per il tennis italiano dal m… -

Berrettini per scrivere la storia: battere Hurkacz per accedere alla finale Dopo la storica vittoria contro Auger - Aliassime per 3 a 1 (6/3 - 5/7 - 7/5 - 6/3) sul campo 1 di Wimbledon, domani Matteo Berrettini affronterà per un posto in finale il polacco Hubert Hurkacz. Per arrivare a giocare la semifinale, Berrettini ha incontrato sulla sua strada: Bedene, Van de Zandschulp, Pella, Ivaska.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano il terzo figlio Flavia, prima di abbandonare l'attività agonistica e di diventare mamma per la prima volta, era ... Matteo Berrettini proverà a far rivivere quelle emozioni di Flushing Meadows a Wimbledon .

Berrettini-Auger Aliassime 6-3, 5-7, 7-5, 6-3: azzurro in semifinale a Wimbledon Sky Sport Berrettini per scrivere la storia: battere Hurkacz per accedere alla finale Dopo la grande partita di ieri, Matteo Berrettini è a un passo dalla finale. Hurkacz ostacolo difficile ma non insormontabile.

Berrettini-Hurkacz, semifinale Wimbledon 2021: data, orario d’inizio, programma, tv e streaming Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon 2021. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio alle ore 14.30 sul Campo Centrale. Il tennista italiano avrà il compito di aprire ...

