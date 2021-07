Bella Hadid, il nuovo fidanzato è Marc Kalman: ecco chi è (Di giovedì 8 luglio 2021) Gossip La celebre top model è uscita allo scoperto e mostrato il volto del suo nuovo compagno Pubblicato su 8 Luglio 2021 Bella Hadid torna ad infiammare il gossip estivo con un nuovo scatto condiviso nelle ultime ore sul suo account ufficiale Instagram, dove ha rivelato al mondo al sua relazione con un noto personaggio. La celebre modella ha quindi confermato la new couple alert che la riguardava. Sempre molto attiva sui social, la più giovane delle sorelle Hadid ha condiviso sui social anche nella giornata odierna numerosi scatti mettendoli in gallery. Ma a colpire maggiormente i ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Gossip La celebre top model è uscita allo scoperto e mostrato il volto del suocompagno Pubblicato su 8 Luglio 2021torna ad infiammare il gossip estivo con unscatto condiviso nelle ultime ore sul suo account ufficiale Instagram, dove ha rivelato al mondo al sua relazione con un noto personaggio. La celebre modella ha quindi confermato la new couple alert che la riguardava. Sempre molto attiva sui social, la più giovane delle sorelleha condiviso sui social anche nella giornata odierna numerosi scatti mettendoli in gallery. Ma a colpire maggiormente i ...

Gioielli Estate 2021: il choker di perle Vivienne Westwood Oggi, dopo averlo avvistato al collo di Janelle Monae, Bella Hadid e Dua Lipa, il choker vive di ritrovato glamour e ritorna a essere un trend topic anche su Tik Tok.

