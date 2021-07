Belgio, Martinez confermato. Il ct: “Penso già ai Mondiali del 2022” (Di giovedì 8 luglio 2021) Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, è stato confermato alla guida della nazionale fino al Mondiale del 2022. Nel corso di una conferenza stampa, il tecnico spagnolo, ha annunciato la sua intenzione di restare. “La mia attenzione è già concentrata sul resto delle qualificazioni ai Mondiali e sulle Final Four della Lega delle Nazioni. Abbiamo parlato spesso del mio futuro, prima e durante il torneo europeo, ma nella mia mente era molto chiaro“. Nonostante la delusione per l’eliminazione dagli Europei, il Belgio ha deciso di riconfermare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Roberto, commissario tecnico del, è statoalla guida della nazionale fino al Mondiale del. Nel corso di una conferenza stampa, il tecnico spagnolo, ha annunciato la sua intenzione di restare. “La mia attenzione è già concentrata sul resto delle qualificazioni aie sulle Final Four della Lega delle Nazioni. Abbiamo parlato spesso del mio futuro, prima e durante il torneo europeo, ma nella mia mente era molto chiaro“. Nonostante la delusione per l’eliminazione dagli Europei, ilha deciso di riconfermare ...

Advertising

CalcioPillole : #RobertoMartinez sarà il tecnico del #Belgio fino ai mondiali in #Qatar del prossimo anno. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Martinez confermato sulla panchina del Belgio Tecnico spagnolo resta almeno fino al Mondiale in Qatar - susydigennaro : RT @napolimagazine: BELGIO - Martinez confermato: resterà in panchina almeno fino ai Mondiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BELGIO - Martinez confermato: resterà in panchina almeno fino ai Mondiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BELGIO - Martinez confermato: resterà in panchina almeno fino ai Mondiali -