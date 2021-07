Belen Rodriguez, che bella sorpresa per Santiago. La foto, poi tutti sciolti per il suo gesto (Di giovedì 8 luglio 2021) Belen Rodriguez è vicinissima a diventare mamma per la seconda volta. Tra qualche giorno e chissà anche qualche ora nascerà Luna Mari, figlia della showgirl e di Antonino Spinalbese. L’attesa è sempre più spasmodica e anche i fratelli Cecilia e Jeremias non vedono l’ora di conoscere la nipote. Nella giornata del 7 luglio ha fatto vedere a tutti i suoi follower la culla dove sarà posizionata la bimba, ma non si è ovviamente dimenticata del primogenito Santiago, che ama decisamente alla follia. E infatti proprio nei suoi confronti ha organizzato una ‘sorpresa’ virtuale che ha emozionato davvero ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021)è vicinissima a diventare mamma per la seconda volta. Tra qualche giorno e chissà anche qualche ora nascerà Luna Mari, figlia della showgirl e di Antonino Spinalbese. L’attesa è sempre più spasmodica e anche i fratelli Cecilia e Jeremias non vedono l’ora di conoscere la nipote. Nella giornata del 7 luglio ha fatto vedere ai suoi follower la culla dove sarà posizionata la bimba, ma non si è ovviamente dimenticata del primogenito, che ama decisamente alla follia. E infatti proprio nei suoi confronti ha organizzato una ‘’ virtuale che ha emozionato davvero ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : “#Sostituita”. #Belen #Rodriguez, #Doccia #Fredda a #Pochissimo dal #Parto. Uno spiacevole fuoriprogramma… - zazoomblog : “Sostituita”. Belen Rodriguez doccia fredda a pochissimo dal parto. Uno spiacevole fuoriprogramma - #“Sostituita”.… - tempoweb : Ferragni-Cattelan per l'Eurovision. Ma la coppia inedita manda in tilt De Martino? #eurovision #chiaraferragni… - mattinodipadova : La soubrette argentina è in vacanza nell’isola di Albarella. Attesa a giorni la nascita di Luna Marì: potrebbe veni… - nuova_venezia : La soubrette argentina è in vacanza nell’isola di Albarella. Attesa a giorni la nascita di Luna Marì: potrebbe veni… -