Belen, gravidanza agli sgoccioli: il corredino e la dedica a Santiago (Di giovedì 8 luglio 2021) Ormai dovrebbe essere questione di giorni, per Belen Rodriguez: entrata nella 38esima settimana di gravidanza, la showgirl argentina si sta preparando ad accogliere la sua piccola Luna Marì. Mai come in questi ultimi istanti si sta godendo il pancione, ma non dimentica certo il suo Santiago. “Tu sarai per sempre il mio principe” – scrive Belen su Instagram, a didascalia di una splendida foto che la ritrae con il suo primogenito che le accarezza dolcemente il ventre. Occhi negli occhi, mamma e figlio si scambiano uno sguardo d’intesa e d’amore profondo, a simboleggiare il loro fortissimo legame. D’altronde, questi sono gli ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 luglio 2021) Ormai dovrebbe essere questione di giorni, perRodriguez: entrata nella 38esima settimana di, la showgirl argentina si sta preparando ad accogliere la sua piccola Luna Marì. Mai come in questi ultimi istanti si sta godendo il pancione, ma non dimentica certo il suo. “Tu sarai per sempre il mio principe” – scrivesu Instagram, a didascalia di una splendida foto che la ritrae con il suo primogenito che le accarezza dolcemente il ventre. Occhi negli occhi, mamma e figlio si scambiano uno sguardo d’intesa e d’amore profondo, a simboleggiare il loro fortissimo legame. D’altronde, questi sono gli ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez: “Non ho mai smesso in gravidanza”, la confessione privata - bbriedits : stavo pensando che molto probabilmente hanno spostato tsqv per la gravidanza di belen e il film di bri..che dite, ci starebbe come ipotesi - infoitcultura : “Ah, proprio così?”. Belen Rodriguez si toglie tutto in piscina. E la gravidanza si fa molto sexy -