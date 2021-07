Belen e Original Marines | la nuova collezione

(Di giovedì 8 luglio 2021)Rodriguez tramite le sue storie Instagram ha mostrato ai suoi fan la sua“Luna” per Orignal. Dopo una lunga attesa la showgirl argentina ha potuto finalmente presentare la suacreata in onore dalla sua piccola Luna Mari.Rodriguez è arrivata agli ultimi momenti della sua gravidanza; durante gli ultimi mesi però l’argentina si è impegnati in numerosi progetti oltre a quello con i Articolo completo: dal blog SoloDonna

Quando la figlia di Belen e Antonino Spinalbese Luna Marì nascerà e diventerà abbastanza grande da ... Chissà allora che Luna Capsule, ideata da Belén Rodriguez insieme ad Original Marines non sia profetica, e che in ...