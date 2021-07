Belen a poche ore dal parto, il tenero post col figlio Santiago: «Sempre il mio principe» (Di giovedì 8 luglio 2021) Belen Rodriguez, poco prima di diventare di nuovo mamma, dedica un tenero post al figlio Santiago. Belen Rodriguez è incinta del compagno Antonio Spadaccino e a breve dovrebbe nascere la... Leggi su leggo (Di giovedì 8 luglio 2021)Rodriguez, poco prima di diventare di nuovo mamma, dedica unalRodriguez è incinta del compagno Antonio Spadaccino e a breve dovrebbe nascere la...

Advertising

leggoit : @brodriguezfans a poche ore dal parto, il tenero post col figlio Santiago: «Sempre il mio principe» - infoitcultura : Clamoroso Belen, la figlia non si chiamerà Luna Marie: cosa emerge a poche ore dal parto - zazoomblog : Clamoroso Belen la figlia non si chiamerà Luna Marie: cosa emerge a poche ore dal parto - #Clamoroso #Belen… - infoitcultura : Belen Rodriguez a poche ore dal parto cambia nome alla figlia: ecco come la chiamerà -