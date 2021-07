Beautiful anticipazioni: Flo perde la pazienza, scopre la verità su Sally? (Di giovedì 8 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 9 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles ma anche da Las Vegas dove Ridge e Shauna stanno vivendo alcuni giorni davvero intensi. Tra i due finalmente c’è stato il bacio che la mamma di Flo aspettava da tempo e forse per lo stilista è arrivato il momento di voltare pagina? Di certo Ridge sta cercando di dimenticare tutto quello che è stato mentre Brooke non si dà pace e va alla ricerca di quello che ormai dovrebbe essere il suo ex…Non immagina neppure che Ridge sia partito in compagnia di un’altra donna. Nel frattempo per Katie sono giorni difficili quelli che sta affrontando in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani 9 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles ma anche da Las Vegas dove Ridge e Shauna stanno vivendo alcuni giorni davvero intensi. Tra i due finalmente c’è stato il bacio che la mamma di Flo aspettava da tempo e forse per lo stilista è arrivato il momento di voltare pagina? Di certo Ridge sta cercando di dimenticare tutto quello che è stato mentre Brooke non si dà pace e va alla ricerca di quello che ormai dovrebbe essere il suo ex…Non immagina neppure che Ridge sia partito in compagnia di un’altra donna. Nel frattempo per Katie sono giorni difficili quelli che sta affrontando in ...

