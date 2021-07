Beautiful, anticipazioni 9 luglio: Sally tenta di baciare Wyatt e Flo si irrita (Di giovedì 8 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni 9 luglio: il triangolo amoroso tra Sally, Flo e Wyatt è essere ormai giunto alle ultime battute. Cosa succederà nella puntata di venerdì? Beautiful, anticipazioni 9 luglio: Flo vuole che Wyatt mandi via Sally Sally ha cercato di dare un bacio a Wyatt e la cosa non è andata giù a Flo, che insiste col fidanzato perché mandi via di casa la ex. Lui che farà? Flo pensa che Sally dovrebbe essere seguita da personale specializzato Nonostante i suoi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 luglio 2021): il triangolo amoroso tra, Flo eè essere ormai giunto alle ultime battute. Cosa succederà nella puntata di venerdì?: Flo vuole chemandi viaha cercato di dare un bacio ae la cosa non è andata giù a Flo, che insiste col fidanzato perché mandi via di casa la ex. Lui che farà? Flo pensa chedovrebbe essere seguita da personale specializzato Nonostante i suoi ...

