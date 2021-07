Bce | nel 2025 nuova valutazione politica monetaria**

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - La Bce 'stringe' i tempi per l'adeguamento della propria strategia dimonetaria: nel giorno in cui comunica l'approvazione del nuovo modello, che sarà applicato a partire dalla prossima riunione del Consiglio direttivo, in calendario il 22 luglio, l'Eurotower spiega che i vertici intendono "valutare periodicamente l'adeguatezza della propria strategia dimonetaria, con la prossimaprevista nel".

...durante una riunione speciale del Consiglio direttivo il 6 e il 7 luglio che potrebbe aprire la strada a un rilassamentopercorso di rientro della politica monetaria ultra - espansiva della. ...Solo2012, a più di 4 anni da quelle disastrose scelte di politica economica, la, seguendo le indicazioni della Federal Reserve (che aveva però iniziato già2008 con la prima presidenza ...Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - Il Consiglio direttivo della Bce ha approvato la sua nuova strategia di politica monetaria, che stabilisce come nuovo ...In salita l'oro per la settima seduta consecutiva (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - Europa in pesante rosso, in attesa della conferenza stampa di Christine Lagarde e dopo le indicazion ...