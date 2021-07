(Di giovedì 8 luglio 2021) “Si fa una grandeper gli stabilimenti, tra bagnini e manutentori.va are se percepisce un reddito stando a casa”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Simone, presidente Sib Emilia Romagna e vicepresidente nazionale del Sindacato, riferendosi al reddito di cittadinanza. “Negli stabilimenti– dice – l’80% dei dipendenti sono ragazzi che studiano, sono del posto ed è un lavoro che si fa per pagarsi poi l’appartamento a Bologna. Il problema vero è che oltre al ...

Advertising

italiaserait : Battistoni (Balneari): “Fatica a trovare personale, nessuno lavora se ha Rdc” -

Ultime Notizie dalla rete : Battistoni Balneari

Adnkronos

"Qualche titolare di stabilimento - spiega Simonedel sindacato deidell'Emilia Romagna - ha aumentato di un euro il costo dell'affitto di un ombrellone in particolare nelle ...Simonepresidente della Cooperativa bagnini di Cesenatico, alla quale aderiscono 127 stabilimentiassociati da Zadina a Villamarina, premette che "siamo ancora alle premesse e il ...“Si fa una grande fatica a trovare personale per gli stabilimenti balneari, tra bagnini e manutentori. Nessuno va a lavorare se percepisce un reddito stando a casa”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia ...Aumenti contenuti per gli ombrelloni, lettini tra i 6 e i 10 euro, in albergo chi prenota adesso paga prezzi più alti ...