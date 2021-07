Bassetti: “Vaccini e scuola? Non vaccinati in Dad, politica decida” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Classi con studenti e docenti vaccinati. I non vaccinati in Dad. La politica dovrà fare una riflessione”. Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, a L’aria che tira – Estate evidenzia l’importanza di procedere con la campagna di vaccinazione in vista del nuovo anno scolastico. “Io ho 2 figli, uno di 12 e uno di 16 anni: li ho vaccinati senza alcun dubbio. I ragazzi hanno il diritto di tornare a scuola in presenza e sicura, con docenti e studenti vaccinati. Ragioneremo a settembre, vedremo qual è la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) “Classi con studenti e docenti. I nonin Dad. Ladovrà fare una riflessione”. Il professor Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, a L’aria che tira – Estate evidenzia l’importanza di procedere con la campagna di vaccinazione in vista del nuovo anno scolastico. “Io ho 2 figli, uno di 12 e uno di 16 anni: li hosenza alcun dubbio. I ragazzi hanno il diritto di tornare ain presenza e sicura, con docenti e studenti. Ragioneremo a settembre, vedremo qual è la ...

Advertising

zazoomblog : Bassetti: “Vaccini e scuola? Non vaccinati in Dad politica decida” - #Bassetti: #“Vaccini #scuola? - MaMaurizi9 : RT @ACCEDIALSITO: Dati recenti??CHE NE DITE ANDIAMO A VERIFICARE DI PERSONA? ?? Svegliatevi ??????#zaia #Veneto #Corona #EURO2020 #Fedez #vacci… - SoniaVigoson : @rembon63 @AngeloBraga2 È vero, ieri mi hanno insultato in tanti per aver detto che Bassetti aveva ragione sui vacc… - liberenotizie : Bassetti: 'Vaccini e scuola? Non vaccinati in Dad, politica decida'. Adnkronos - ultimora - jjoo771 : RT @ACCEDIALSITO: Dati recenti??CHE NE DITE ANDIAMO A VERIFICARE DI PERSONA? ?? Svegliatevi ??????#zaia #Veneto #Corona #EURO2020 #Fedez #vacci… -