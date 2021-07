Basket | la Gevi Napoli ricevuta dal sindaco al Maschio Angioino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una delegazione dellache ha conquistato dopo 13 anni la serie A e che in aprile ha vinto anche la Coppa Italia di Categoria è stataoggi dal, Luigi De Magistris. Una stagione trionfale per la squadra partenopea anche se vissuta, per le restrizioni imposte dal Covid, senza pubblico, ritornato sulle scalee del PalaBarbuto solo in occasione dei playoff promozione. I rappresentanti della società guidati dal presidente, Federico Grassi, sono stati premiati nella Sala dei Baroni delalla ...