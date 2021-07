Basilicata, sono 15 i nuovi positivi al Covid 19 (Di giovedì 8 luglio 2021) Potenza - In Basilicata ieri sono stati processati 500 tamponi molecolari: 15 sono risultati positivi al Covid - 19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di sette lucani. Lo ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) Potenza - Inieristati processati 500 tamponi molecolari: 15risultatial- 19. E nelle ultime 24 orestate registrate le guarigioni di sette lucani. Lo ha ...

Advertising

cocchi2a : RT @dukana2: Traffico e spaccio di droga a #Potenza e in #ValDagri (dove ci sono i criminali #Eni…quindi c’è tanta richiesta di droga per i… - dukana2 : RT @dukana2: Traffico e spaccio di droga a #Potenza e in #ValDagri (dove ci sono i criminali #Eni…quindi c’è tanta richiesta di droga per i… - silvagni_olinda : RT @dukana2: Traffico e spaccio di droga a #Potenza e in #ValDagri (dove ci sono i criminali #Eni…quindi c’è tanta richiesta di droga per i… - dukana2 : Traffico e spaccio di droga a #Potenza e in #ValDagri (dove ci sono i criminali #Eni…quindi c’è tanta richiesta di… - LaGazzettaWeb : Basilicata, sono 15 i nuovi positivi al Covid 19 -