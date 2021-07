Barrett Moore | l’ultimo profeta dell’Apocalisse negli Stati Uniti

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 8 luglio 2021) It’s the end of the world as we know it cantavano i R.E.M in un celebre brano del 1987 tutto incentrato sulla fine del mondo. Sarebbe sicuramente la colonna perfetta della incredibile vita – e parabola – di, l’ex mercenario con contatti fra le forze speciali ed un’esperienza sul campo nella guerra in InsideOver.