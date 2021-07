Barcellona | Koeman fa fuori Pjanic | la Juventus sempre alla finestra

Advertising

gilnar76 : Pjanic Juve, che smacco del Barcellona! Koeman lo fa fuori #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Pjanic Juve, che smacco del Barcellona! Koeman lo fa fuori - - tolovethedamned : adani è sul punto di mettersi ad urlare che koeman al barcellona sta facendo pena e sinceramente non me la sento di… - junews24com : Calciomercato Juventus: Koeman scarta Griezmann. I dettagli dalla Spagna - junews24com : Calciomercato Juventus: Koeman scarta Griezmann. I dettagli dalla Spagna - -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

Calcio News 24

Griezmann vorrebbe continuare a giocare per il, dopo una prima annata opaca per i suoi standard, la scorsa stagione, sotto la guida disi è rilanciato ad alto livello. Nonostante ...Il francese sta vivendo il suo periodo più buio da quando è arrivato ae non rientra nei piani di. Per questo i blaugrana, pur di liberarsi del suo ingaggio, potrebbe lasciarlo ...Miralem Pjanic è praticamente fuori dal progetto Barcellona. Tuttosport scrive come dalla Spagna arrivo notizie di una mancata convocazione per il primo giorno di ritiro dei blaugrana, ovvero lunedì.Ronald Koeman non avrebbe convocato Pjanic per il raduno del Barcellona. Le voci di mercato sul bosniaco si fanno così sempre più insistenti Miralem Pjanic è praticamente fuori dal progetto Barcellona ...