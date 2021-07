Balo | 15 milioni di buoni motivi per la Turchia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ufficiale: la neopromossa Adana Demirspor coprirà d'oro Mario. "Punto al Mondiale in Qatar. Non capisco l'odio degli italiani per me" di ILARIA CHECCHI

Ufficiale: la neopromossa Adana Demirspor coprirà d'oro Mario. "Punto al Mondiale in Qatar. Non capisco l'odio degli italiani per me" di ILARIA CHECCHIA quasi 31 anni, Mario riparte dal Demirspor e dice di puntare ai mondiali 2022. Milan, idea Sabitzer e nodo Kessie: chiede più di 5di MATTIA TODISCOUfficiale: la neopromossa Adana Demirspor coprirà d'oro Mario. "Punto al Mondiale in Qatar. Non capisco l'odio degli italiani per me" ...