Azionariato popolare dell’Inter: aderiscono Marco Materazzi, Amadeus e Facchinetti. L’ex difensore nerazzurro: “Un atto d’amore” (Di giovedì 8 luglio 2021) Si allarga ancora la platea dei soci sottoscrittori di Interspac, il progetto di Azionariato popolare per supportare l’Inter. E questa volta tra gli ingressi c’è un nome assai carico al popolo nerazzurro, quello di Marco Materazzi, ex calciatore della Beneamata anche nell’anno del triplete e campione del mondo nel 2006. Gli altri due volti noti sono quelli del presentatore Rai Amadeus e del conduttore Francesco Facchinetti. Ad oggi quindi diventano 52 gli interisti del mondo sportivo, giornalistico e della cultura che hanno deciso di supportare il progetto ideato da Carlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Si allarga ancora la platea dei soci sottoscrittori di Interspac, il progetto diper supportare l’Inter. E questa volta tra gli ingressi c’è un nome assai carico al popolo, quello di, ex calciatore della Beneamata anche nell’anno del triplete e campione del mondo nel 2006. Gli altri due volti noti sono quelli del presentatore Raie del conduttore Francesco. Ad oggi quindi diventano 52 gli interisti del mondo sportivo, giornalistico e della cultura che hanno deciso di supportare il progetto ideato da Carlo ...

