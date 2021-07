Aurora Ramazzotti svela la nuova avventura | ecco di cosa si tratta

(Di giovedì 8 luglio 2021)condurrà insieme ad Alvin un programma su Italia 1 che andrà in onda a settembre:disiNelle scorse ore,ha dovuto raggiungere Napoli per un impegno lavorativo. Durante le quattro ore di treno, ha deciso di interagire con la sua community, aprendo una box per ricevere domande. Un follower le ha chiesto se sarà possibile rivederla presto in tv. La giovane presentatrice ha detto di sì, rivelando disi. È confermato, infatti, che...

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Nell'estate del 1995 conosce durante un concerto a Milano il cantante Eros, con il quale si sposa il 24 aprile 1998 ed ha una figlia ,Sophie, nata il 5 dicembre 1996. Dopo il ...attacca: 'Basta giornalismo spicciolo'nelle ultime ore é stata protagonista di una vicenda riguardante un articolo scritto su di lei, nel quale veniva sottolineato ...Aurora Ramazzotti ha ammesso che ci sono dei giorni in cui il suo aspetto fisico non le piace per niente e non riesce a non piangere guardandosi allo specchio.Le domandano se si piaccia o meno, la 24enne non ha problemi a dire la verità Paladina del body positivity, sottolinea: ‘Ma va bene così’ Aurora Ramazzotti non ha problemi a dire la verità. Rispondend ...