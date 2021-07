Aurora Ramazzotti | la notizia bomba | condurrà un nuovo programma Tv

Leggi su inews24

(Di giovedì 8 luglio 2021)unTv a partire dal prossimo settembre. Laè stata confermata anche da Mediaset durante la presentazione ufficiale dei palinsesti: ecco di cosa si tratta. Come la mamma Michelle Hunziker, ancheè in giro per l’Italia per impegni lavorativi. L’8 luglio è arrivata a Napoli, dove è L'articolo proviene da Inews.it.