Aurora Ramazzotti durissimo attacco alle influencer …

(Di giovedì 8 luglio 2021)è la figlia di Michelle Hunziker e del noto cantante Eros. In questi anni la giovane donna è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo ed ha conquistato davvero milioni di Italiani grazie alla sua simpatia e soprattutto ironia. Ma perché piace tanto, tutti pazzi per la figlia di Michelle Hunziker ed ErosHa un profilo Social e nello specifico su Instagram particolarmente seguito da milioni di Italiani che la seguono con tanto affetto. Soprattutto in questi ultimi tempi sta avendo un grande successo la rubrica che di ...

_iamAm2_ : Ma Aurora Ramazzotti è ogni giorno più bellaaa?? - CalafatoChiara : @LaFionda2020 @kjdrauhlsvoice Mi riferisco ad Aurora Ramazzotti. Ci sono diverse discrepanze e penso che la sua rep… - limitlessdiary_ : più aurora ramazzotti sui social? - Meteora_xoxo : Guardando queste storie di Aurora Ramazzotti mi sono venuti i brividi. Ma come può una persona scrivere un articolo… - __Dan96 : Volevo chiedere ad Aurora Ramazzotti se anche il fischio di Hunger Games sia cat calling -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Nell'estate del 1995 conosce durante un concerto a Milano il cantante Eros, con il quale si sposa il 24 aprile 1998 ed ha una figlia ,Sophie, nata il 5 dicembre 1996. Dopo il ...attacca: 'Basta giornalismo spicciolo'nelle ultime ore é stata protagonista di una vicenda riguardante un articolo scritto su di lei, nel quale veniva sottolineato ...Aurora Ramazzotti condurrà insieme ad Alvin un programma su Italia 1 che andrà in onda a settembre: ecco di cosa si tratta ...Aurora Ramazzotti ha ammesso che ci sono dei giorni in cui il suo aspetto fisico non le piace per niente e non riesce a non piangere guardandosi allo specchio.