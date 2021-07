Atletica, Paralimpiadi Tokyo 2021: i 10 convocati dell’Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) La FISPES, ovvero la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, ha diramato l’elenco con 9 dei 10 azzurri dell’Atletica che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Tokyo: il decimo nome verrà reso noto entro fine luglio dopo ulteriori valutazioni. L’Italia sarà rappresentata da 10 atleti, dei quali 6 donne e 4 uomini: Assunta Legnante, Martina Caironi, Ambra Sabatini, Oxana Corso, Oney Tapia, Monica Contrafatto, Arjola Dedaj, Ndiaga Dieng, Alessandro Ossola, più il decimo nome, di un uomo, da definire. I convocati DELL’Atletica dell’Italia PER LE Paralimpiadi 6 ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) La FISPES, ovvero la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, ha diramato l’elenco con 9 dei 10 azzurri dell’che prenderanno parte alledi: il decimo nome verrà reso noto entro fine luglio dopo ulteriori valutazioni. L’Italia sarà rappresentata da 10 atleti, dei quali 6 donne e 4 uomini: Assunta Legnante, Martina Caironi, Ambra Sabatini, Oxana Corso, Oney Tapia, Monica Contrafatto, Arjola Dedaj, Ndiaga Dieng, Alessandro Ossola, più il decimo nome, di un uomo, da definire. IDELL’PER LE6 ...

Advertising

LaTorre1905 : Atletica paralimpica: 10 Azzurri per le Paralimpiadi di Tokyo per ulteriori info clicca qui… - lecodisavona : Atletica: 10 gli atleti azzurri per le Paralimpiadi di Tokyo - ottovanz : RT @agensir: #Atletica: 15 record italiani agli Assoluti di Concesio in preparazione alle Paralimpiadi di Tokyo - marco_calvarese : RT @agensir: #Atletica: 15 record italiani agli Assoluti di Concesio in preparazione alle Paralimpiadi di Tokyo - ziolions4219 : RT @agensir: #Atletica: 15 record italiani agli Assoluti di Concesio in preparazione alle Paralimpiadi di Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Paralimpiadi Paralimpiadi: 10 azzurri a Tokyo Cinque anni fa, all'ultima edizione delle Paralimpiadi a Rio, l'Italia ha vinto 6 medaglie (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi) per la disciplina dell'atletica paralimpica. Giuliana Grillo

Nonostante il Covid, il Cus Torino chiude la stagione 2020 - 2021 con un bilancio lusinghiero Per quanto riguarda infine le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo quattro gli atleti che ... prima Mediazione Linguistica a Torino), Federico Tontodonati (Marcia - Atletica - studente di Antropologia ...

Atletica paralimpica: 10 Azzurri per le Paralimpiadi di Tokyo La Torre dal 1905 Atletica paralimpica: 10 Azzurri per le Paralimpiadi di Tokyo La FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – ha ufficializzato i nomi degli atleti che vestiranno la maglia azzurra in occasione dei Giochi Paralimpici di Tokyo (24 agosto-5 set ...

Atletica: la squadra italiana per Tokyo La FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – ha ufficializzato i nomi degli atleti che vestiranno la maglia azzurra in occasione dei Giochi Paralimpici di Tokyo (24 agosto-5 set ...

Cinque anni fa, all'ultima edizione dellea Rio, l'Italia ha vinto 6 medaglie (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi) per la disciplina dell'paralimpica. Giuliana GrilloPer quanto riguarda infine le Olimpiadi e ledi Tokyo quattro gli atleti che ... prima Mediazione Linguistica a Torino), Federico Tontodonati (Marcia -- studente di Antropologia ...La FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – ha ufficializzato i nomi degli atleti che vestiranno la maglia azzurra in occasione dei Giochi Paralimpici di Tokyo (24 agosto-5 set ...La FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – ha ufficializzato i nomi degli atleti che vestiranno la maglia azzurra in occasione dei Giochi Paralimpici di Tokyo (24 agosto-5 set ...