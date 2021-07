Atletica, Jacobs sfida Tortu e le stelle americane a Montecarlo. Tamberi sulla pedana delle lacrime. Cadono i record mondiali? (Di giovedì 8 luglio 2021) La Diamond League sbarca a Montecarlo e si preannuncia una serata davvero stellare alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio (19.00-22.00) per il classico Meeting Herculis allo stadio Louis II del Principato dove vedremo all’opera ben otto azzurri. Scoccherà finalmente l’ora per l’atteso duello tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu sui 100 metri: dopo le mancate sfide di Savona e Rieti, saltate a causa degli acciacchi dei due velocisti, gusteremo finalmente lo spalla a spalla tra i due azzurri. Jacobs è forte del primato nazionale (9.95), ha vinto gli Assoluti in 10.01 e ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) La Diamond League sbarca ae si preannuncia una serata davvero stellare alla vigiliaOlimpiadi di Tokyo. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio (19.00-22.00) per il classico Meeting Herculis allo stadio Louis II del Principato dove vedremo all’opera ben otto azzurri. Scoccherà finalmente l’ora per l’atteso duello tra Marcelle Filipposui 100 metri: dopo le mancate sfide di Savona e Rieti, saltate a causa degli acciacchi dei due velocisti, gusteremo finalmente lo spalla a spalla tra i due azzurri.è forte del primato nazionale (9.95), ha vinto gli Assoluti in 10.01 e ...

