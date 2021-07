Atletica, Europei U23: Vittoria Fontana 11.28 ventoso sui 100, sei azzurri volano in finale. Selvarolo 4° (Di giovedì 8 luglio 2021) A Tallinn (Estonia) sono incominciati gli Europei Under 23 di Atletica leggera. L’Italia sorride nella prima giornata soprattutto grazie alla bella prova di Vittoria Fontana sui 100 metri: 11.28 in batteria, ma con 3.0 m/s di vento a favore. L’azzurra ha timbrato il secondo crono del turno alle spalle della belga Rani Rosius (11.16) e domani la velocista, oro nella rassegna under 20 due anni fa e convocata per le Olimpiadi di Tokyo, cercherà di nuovo una medaglia. Podio sfiorato dal pugliese Pasquale Selvarolo che chiude quarto nei 10000 metri (29:25.56), a poco più di un secondo dal podio dopo una ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) A Tallinn (Estonia) sono incominciati gliUnder 23 dileggera. L’Italia sorride nella prima giornata soprattutto grazie alla bella prova disui 100 metri: 11.28 in batteria, ma con 3.0 m/s di vento a favore. L’azzurra ha timbrato il secondo crono del turno alle spalle della belga Rani Rosius (11.16) e domani la velocista, oro nella rassegna under 20 due anni fa e convocata per le Olimpiadi di Tokyo, cercherà di nuovo una medaglia. Podio sfiorato dal pugliese Pasqualeche chiude quarto nei 10000 metri (29:25.56), a poco più di un secondo dal podio dopo una ...

Ottime notizie per i colori azzurri da Tallinn (Estonia), dove sono in corso gli Europei under 23 di atletica . Ben cinque italiani sono infatti approdati in finale. Nei 100 metri ha brillato Vittoria Fontana , protagonista del secondo crono di giornata in 11'28. Meglio di lei ...

