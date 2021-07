Atletica | Diamond League Monaco 2021 | otto azzurri al via | ci sono Jacobs e Tortu

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tutto pronto venerdì sera per il Meeting Herculis al Louis II di Monte Carlo, nel Principato di. La tappa delladi, la sesta della stagione, ospitae in particolare la sfida sui 100 metri con Marcelle Filippoentrambi presenti contro tre qualificati degli Stati Uniti per le Olimpiadi di Tokyo 2020 come Trayvon Bromell, Ronnie Baker e Fred Kerley. Presente anche Gianmarco Tamberi per il salto con l’alto insieme a Marco Fassinotti. Nei 3000 siepi Ahmed Abdelwahed è il portacolori azzurro, nel lungo ...

Nella giornata di domani, venerdì 9 luglio, otto azzurri saranno impegnati nel Principato di Monaco al Meeting Herculis dello stadio Louis II , teatro di una sesta tappa della WandaLeague che si annuncia strepitosa al solo scorrere le liste dei partecipanti. Nei 100 metri grande attesa per Marcell Jacobs e Filippo Tortu che si misureranno con gli statunitensi Trayvon ...Venerdì 9 luglio alle ore 19 allo stadio Louis II di Monaco, si disputerà il la sesta tappa dellaLeague dileggera, dove ci saranno parecchie stelle che si prepareranno per il grande appuntamento delle Olimpiadi di Tokyo, al via sabato 24 luglio. In gara anche alcuni talenti ...Otto azzurri in una serata di stelle mondiali a Monte Carlo, dove domani sera è in programma il Meeting Herculis allo stadio Louis II, sesta tappa della Diamond League. (ANSA) ...Nella giornata di domani, venerdì 9 luglio, otto azzurri saranno impegnati nel Principato di Monaco al Meeting Herculis dello stadio Louis II, teatro di una sesta tappa della Wanda Diamond League che ...