Atalanta | Malinovskyi si opera Salterà le prime giornate di campionato

Bergamo - Brutte notizie per l'. Ruslansi deve operare di ernia addominale. L'intervento, breve, di routine, si svolgerà oggi in una clinica milanese, poi la canonica degenza e il percorso riabilitativo. Non ...di Fabio Gennari Il protagonista più atteso dell'estate atalantina non può che essere Aleksej Miranchuk . Il numero 59 russo, reduce dall'eliminazione ai campionati Europei con la sua nazionale, sarà ...Bergamo - Brutte notizie per l’Atalanta. Ruslan Malinovskyi si deve operare di ernia addominale. L’intervento, breve, di routine, si svolgerà oggi in una clinica milanese, poi la canonica degenza e il ...L’ucraino dell’Atalanta andrà sotto i ferri per risolvere il problema di ernia addominale che l’ha condizionato anche durante l’Europeo Parafrasando un vecchio detto, via il dente via il dolore. Nel c ...