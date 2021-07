Asta per Perini Navi, anche Palumbo Superyachts si sfila? (Di giovedì 8 luglio 2021) anche Palumbo Superyachts potrebbe sfilarsi dalla partecipazione all’Asta per l’acquisizione di Perini Navi. Dopo il dietrofront di Ferretti Group e Sanlorenzo, che ieri hanno annunciato che non parteciperanno all’Asta indetta dal curatore per il 30 luglio 2021, arriva una nota ufficiale di Palumbo, nella quale viene reso noto “che prenderà ogni decisione nei prossimi giorni”. Perini Navi, Palumbo: “Prezzo d’Asta alto, si decide nei prossimi giorni” La motivazione di ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 8 luglio 2021)potrebbersi dalla partecipazione all’per l’acquisizione di. Dopo il dietrofront di Ferretti Group e Sanlorenzo, che ieri hanno annunciato che non parteciperanno all’indetta dal curatore per il 30 luglio 2021, arriva una nota ufficiale di, nella quale viene reso noto “che prenderà ogni decisione nei prossimi giorni”.: “Prezzo d’alto, si decide nei prossimi giorni” La motivazione di ...

