Assemblea Capitolina rinviata a domani | M5S senza maggioranza

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – A vuoto la seduta dell’di oggi. Dopo il raggiungimento solo al quarto appello del numero minimo di presenti per la validità dei lavori, alla prima votazione – erano in trattazione gli emendamenti alla delibera di modifica e aggiornamento del Regolamento scavi di Roma Capitale – laM5S non è riuscita a garantire il numero legale. Una volta ripetuto l’appello e riaperta la seduta, subito dopo i numeri sono mancati di nuovo: constatata la perdurante situazione, il presidente dell’, Marcello De Vito ha tolto la seduta riaggiornandola a ...

Con Deliberazione n. 61 del 30/6/2021 dell'è stata approvata la Determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (Ta. Ri.) per l'anno 2021. Ferme restanti le scadenze indicate nelle bollette 2021, ovvero il 31 luglio ...... presidente dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, in occasione del rapporto di fine consiliatura dell'. Dal report, aggiornato a ...(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – Il presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Carlo Sgandurra, intervenendo in Assemblea capitolina in occasione del ...Le botticelle potranno continuare a circolare nonostante il caldo estivo. Il Tar ha infatti sospeso l’ordinanza anti caldo firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che ne prevedeva lo stop con lim ...