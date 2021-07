Arriva il film-scandalo di Paul Verhoven, Benedetta: storia tra il blasfemo e l'erotico di una suora italiana del XVII secolo (Di giovedì 8 luglio 2021) Al primo posto delle pellicole più attese del Festival di Cannes 2021 di oggi c’è Benedetta, che passa oggi (in concorso). Per il potenziale filmico, le aspettative sono merito del regista, il Paul Verhoeven di RoboCop, Basic Instinct e di quel Elle apprezzato in Croisette nel 2016; per il potenziale “scandaloso”, basta solo citare il titolo del saggio da cui è tratto: Atti impuri (Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento) dell’americana Judith C. Brown, specialista di Cinquecento italiano e di storia della sessualità. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 luglio 2021) Al primo posto delle pellicole più attese del Festival di Cannes 2021 di oggi c’è, che passa oggi (in concorso). Per il potenzialeico, le aspettative sono merito del regista, ilVerhoeven di RoboCop, Basic Instinct e di quel Elle apprezzato in Croisette nel 2016; per il potenziale “so”, basta solo citare il titolo del saggio da cui è tratto: Atti impuri (Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento) dell’americana Judith C. Brown, specialista di Cinquecento italiano e didella sessualità. Leggi anche ...

