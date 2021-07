Arriva dal Canada il “calcolatore di morte” per gli anziani: “Sapere quando morirà un caro è essenziale” (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – Andiamo verso l’obsolescenza programmata come gli smatrphones? Un team di scienziati canadesi ha sviluppato un nuovo calcolatore online in grado di prevedere quanto vivranno gli anziani. Canada, il “calcolatore” di morte Il team che ha inventato il calcolatore appartiene dell’Università di Ottawa, in Ontario, Canada, e afferma che il suo Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT) può prevedere con precisione la morte di u anziano. I ricercatori hanno basato lo strumento sui dati di oltre 491.000 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – Andiamo verso l’obsolescenza programmata come gli smatrphones? Un team di scienziati canadesi ha sviluppato un nuovoonline in grado di prevedere quanto vivranno gli, il “” diIl team che ha inventato ilappartiene dell’Università di Ottawa, in Ontario,, e afferma che il suo Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT) può prevedere con precisione ladi u anziano. I ricercatori hanno basato lo strumento sui dati di oltre 491.000 ...

