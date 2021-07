Arrestato Massimo Bochicchio, il broker che ha truffato i vip dello sport (Di giovedì 8 luglio 2021) Il finanziere da mesi in fuga è stato fermato ieri a Giacarta. Sparito nel nulla almeno mezzo miliardo di euro. Tra i suoi clienti gli allenatori Conte e Lippi, il calciatore El Sharawi e decine di imprenditori e professionisti tra Roma e Montecarlo Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 8 luglio 2021) Il finanziere da mesi in fuga è stato fermato ieri a Giacarta. Sparito nel nulla almeno mezzo miliardo di euro. Tra i suoi clienti gli allenatori Conte e Lippi, il calciatore El Sharawi e decine di imprenditori e professionisti tra Roma e Montecarlo

