Arrestato in Indonesia il broker accusato di truffa ai danni di Antonio Conte (Di giovedì 8 luglio 2021) Viene soprannominato il "broker dei VIP", Massimo Bochicchio, il presunto consulente finanziario accusato di truffa ai danni di Antonio Conte. Massimo Bochicchio, conosciuto con il soprannome di "broker dei VIP", è di nuovo accusato di riciclaggio. Secondo i magistrati, il 55enne Bochicchio nel triennio dal 2007 al 2010 aveva ricevuto da "un centinaio di clienti", non solo nell'ambito sportivo, ma anche esponenti del bel mondo milanese e romano. Il raggiro avveniva promettendo alle vittime vittime investimenti milionari.

