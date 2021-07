Arrestato Bochicchio | il broker che truffò Antonio Conte

(Di giovedì 8 luglio 2021) Fuga terminata per Massimo. Come riporta l’Espresso, ilè statoieri a Giacarta, in Indonesia, dopo una ricerca durata mesi da parte delle autorità italiane e britanniche per una colossale truffa ai danni di decine di investitori. Tra di essi figurano volti noti del calcio italiano, tra cuie Marcello L'articolo

Massimo, il broker che ha truffato i vip dello sport. Lo riporta L'Espresso. Il finanziere da mesi in fuga è stato fermato ieri a Giacarta, in Indonesia. Sparito nel nulla almeno ...L'italiano Massimoe il francolibanese Samir Assaf , in teoria la notte e il giorno: uno in autoesilio dorato a Dubai da un mese per paura di esseredai magistrati di Milano, dopo aver spazzolato ...Fuga terminata per Massimo Bochicchio. Come riporta l’Espresso, il broker è stato arrestato ieri a Giacarta, in Indonesia, dopo una ricerca durata mesi da parte delle autorità italiane e britanniche p ...È stato arrestato ieri in Indonesia, a Giacarta, l’ex cf Massimo Bochicchio, sparito nel nulla in seguito alle accuse di aver sottratto almeno mezzo miliardo di euro a clienti a decine di imprenditori ...