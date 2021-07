Arrestato 34enne romano per maltrattamenti all’anziana madre (Di giovedì 8 luglio 2021) Arrestato un 34enne romano che da anni attraverso violenze e maltrattamenti costringeva l’anziana madre a consegnargli denaro per acquistare alcool e droga. Gli uomini della Squadra investigativa del commissariato distaccato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, hanno Arrestato F. A. romano 34enne come da ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Velletri, hanno Arrestato 34enne romano Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021)unche da anni attraverso violenze ecostringeva l’anzianaa consegnargli denaro per acquistare alcool e droga. Gli uomini della Squadra investigativa del commissariato distaccato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, hannoF. A.come da ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Velletri, hanno

Advertising

Aprilia_News : Picchiava l'anziana madre per avere i soldi per #droga e alcolici, 34enne arrestato - crotone24news : Crotone: 34enne afgano sospettato di furti arrestato per lesioni e resistenza: Nella mattinata odierna, nell’ambito… - LaCnews24 : Crotone, lo fermano per un controllo e aggredisce i poliziotti: arrestato un 34enne #calabrianotizie #newscalabria - RednewsGargano : #Lucera, [VIDEO] #assalto #bancomat #BPM d via Zuppetta. Arrestato 34enne - zazoomblog : Inneggiava all’Isis in carcere: arrestato 34enne - #Inneggiava #all’Isis #carcere: -