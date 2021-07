Arnautovic Bologna | passi indietro per il suo ritorno in Italia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ildi Markoinsembra appeso ad un filo molto sottile. La lunga telenovela che lo doveva far approdare alnon ne vuole sapere di finire ed ecco che sul centravanti austriaco si sono fatte sotto altre squadre. Spauracchio turco per il giocatore ex Inter Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, su Markoavrebbero provato ad inserirsi ben due squadre turche. Si tratta di Besiktas e Fenerbahce. Lo Shangai Port Fc sarebbe volenteroso di cedere il calciatore austriaco proprio ad uno dei due club turchi. Il motivo? Semplice, sia Besiktas che Fenerbahce ...

Lo Shanghai chiede 5 milioni a Besiktas e Fenerbache per la cessione, ilresta ...Il club è impossibilitato a prendere contatti diretti con lo Shangai: la palla ora passa agli ...Marko Arnautovic è pronto per affrontare una nuova sfida sportiva, quella del Bologna. L'attaccante austriaco, dopo un ...La situazione tra Arnautovic, il Bologna e lo Shanghai è in stallo, complice l'inserimento del Besiktas e del Fenerbache. Il club cinese ha chiesto ai due club turchi 5 milioni per cedere la punta aus ...