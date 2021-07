Ariccia | spettacoli musicali | mega schermo per le partite europee e altre iniziative al Parco Romano

(Di giovedì 8 luglio 2021), continuano i concerti, lee glialla Foresta Sonora delBiodistretto. Questa settimana in scena la RattleSnakes Dance, musiche e danze dal sapore di Oriente e Nordafrica. E’ previsto infatti domani Giovedì 8 luglio alle ore 21 il terzo appuntamento del Festival Foresta Sonora diretto da Andrea Casella nel bosco delRegionale dei Castelli Romani. Tra il fresco delle querce secolari della foresta, dice Andrea Casella, che, per l’occasione, si trasformano in quinte sceniche di performance...

... dal 28 luglio ore 19:30 , tornerà Labirinto d'Amore - Orlando furioso nel Parco Chigi in, ... Alternati agliprodotti da Arteidea Eventi e Servizi, altri quattro eventi - sempre ...... dal 28 luglio ore 19:30, tornerà Labirinto d'Amore - Orlando furioso nel Parco Chigi in, ... Alternati agliprodotti da Arteidea Eventi e Servizi, altri quattro eventi ? sempre presso ...La manifestazione, un mix di eventi gratuiti e a pagamento, pensati per tutte le fasce d'età, prenderà il via ufficialmente venerdì 9 luglio ...Ariccia (RM) dal 16 luglio al 13 agosto Fantastiche Visioni; 7/07/2021: Selve oscure, labirinti incantati, acrobazie oniriche, scrigni segreti: le Fantastiche Visioni con i loro v ...