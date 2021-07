Arezzo: 40enne accusa un malore dopo richiamo vaccino e batte la testa. Ricoverato alle Scotte di Siena (Di giovedì 8 luglio 2021) Per un malore dopo la vaccinazione, cadendo a terra, ha battuto la testa ed è stato immediatamente soccorso. E quindi trasportato per le conseguenze della caduta e della ferita alla testa alle Scotte di Siena L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 luglio 2021) Per unla vaccinazione, cadendo a terra, ha battuto laed è stato immediatamente soccorso. E quindi trasportato per le conseguenze della caduta e della ferita alladiL'articolo proviene da Firenze Post.

