Aree di attrazione naturale, Regione finanzia 11 opere per 15 mln (Di giovedì 8 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – finanziati i primi 11 interventi di tutela e valorizzazione delle Aree di attrazione naturale per un valore di oltre 15 milioni di euro. Gli interventi riguardano la tutela e valorizzazione di Aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) per consolidare e promuovere processi di sviluppo. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 8 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) –ti i primi 11 interventi di tutela e valorizzazione dellediper un valore di oltre 15 milioni di euro. Gli interventi riguardano la tutela e valorizzazione dididi rilevanza strategica (in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) per consolidare e promuovere processi di sviluppo.

