Apertura della 101^ Assemblea di Confagricoltura oggi Roma (Di giovedì 8 luglio 2021) Presenti i ministri Patuanelli e Cingolani. Giansanti: "Con coraggio e visione comune, l'agricoltura diventa protagonista del cambiamento" Roma – "Le imprese agricole sono pronte a investire per aumentare il contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e per accrescere la sostenibilità ambientale. Gli obiettivi, però, vanno raggiunti puntando sulle innovazioni, e non solo attraverso restrizioni. Una risposta deve arrivare dalla puntuale e piena applicazione del PNRR, che ha nella transizione ecologica un punto fondamentale". Lo ha detto il presidente Massimiliano Giansanti nella relazione di Apertura della 101^

