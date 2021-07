Aouar-Juve: l’Arsenal prova il sorpasso (Di giovedì 8 luglio 2021) C’è un ostacolo nella trattativa Aouar-Juventus. l’Arsenal , infatti, sarebbe seriamente in corsa per strappare ai bianconeri il centrocampista del Lione, valutato circa 30 milioni di euro. Aouar-Juventus: l’Arsenal ci prova? I Gunners avrebbero già fatto passi concreti per Aour, per il quale il Lione è disposto a cedere per una cifra tra i 25-30 milioni di euro. Il giocatore, che si è messo in luce in questi ultimi anni, spinge per lasciare la Francia e misurarsi in un campionato di maggiore spessore. A ciò si aggiunge che il.club transalpino non si è qualificato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) C’è un ostacolo nella trattativantus., infatti, sarebbe seriamente in corsa per strappare ai bianconeri il centrocampista del Lione, valutato circa 30 milioni di euro.ntus:ci? I Gunners avrebbero già fatto passi concreti per Aour, per il quale il Lione è disposto a cedere per una cifra tra i 25-30 milioni di euro. Il giocatore, che si è messo in luce in questi ultimi anni, spinge per lasciare la Francia e misurarsi in un campionato di maggiore spessore. A ciò si aggiunge che il.club transalpino non si è qualificato ...

Jeky655321 : @juvinsight già immagino che prossimamente ci sarà un Arsenal-Juve dove Aouar maraldeggia su Locatelli - marioalbanese1 : RT @giampdisan: 25 milioni per #Aouar in Italia ti chiedono quella cifra per uno Scamacca qualunque. Impazzisco. Poi i giornalai si lamenta… - Emanuel70123144 : RT @doppiam79: In che senso #Aouar vicino all #arsenal per 20-25 ml ? Per la #juve erano minimo 40 adesso Costa la metà di #Locatelli ? #ca… - Cucciolina96251 : RT @doppiam79: In che senso #Aouar vicino all #arsenal per 20-25 ml ? Per la #juve erano minimo 40 adesso Costa la metà di #Locatelli ? #ca… - giampdisan : 25 milioni per #Aouar in Italia ti chiedono quella cifra per uno Scamacca qualunque. Impazzisco. Poi i giornalai si… -