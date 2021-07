Antonella Morea, da mamma in Casa Surace ad amante del ragù

(Di giovedì 8 luglio 2021)in, non ha resistito alla tentazione della tavola napoletana all’evento “La cucina nel teatro, nel cinema e nella poesia a Napoli”, svoltosi nel popolare locale di patron Pasquale Casillo “Ieri, oggi, domani”. Apprezzata e applaudita attrice di teatro, cinema e Tv,(nella foto) non ha resistito alle tentazioni

Apprezzata e applaudita attrice di teatro, cinema e Tv,non ha resistito alle tentazioni della tavola napoletana. Così, mettendo da parte per un attimo le sue popolari vesti di mamma in Casa Surace (un fenomeno da mezzo miliardi di utenti) ...... attesi anche Luka Peros de "La casa di Carta", Massimo Boldi, Paolo Ruffini, Marina Confalone, Nunzia Schiano, Gino Rivieccio, Gigi Savoia,, Rosalia Porcaro, Guglielmo Poggi, ...NAPOLI – Apprezzata e applaudita attrice di teatro, cinema e Tv, Antonella Morea (nella foto) non ha resistito alle tentazioni della tavola napoletana. Così, mettendo da parte per un attimo le sue ...L'attrice è stata testimonial dell'incontro “La cucina nel teatro, nel cinema e nella poesia a Napoli” curato dal giornalista Giuseppe Giorgio, nel noto locale di Pasquale Casillo “Ieri, oggi, domani” ...